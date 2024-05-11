عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب الوادى تدشن ميدان السلام بمقر الحرم الجامعى في قنا.. شاهد

ميدان السلام
ميدان السلام

دشنت جامعة جنوب الوادى، ميدان " السلام" داخل الحرم الجامعى بفرع قنا، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هذا العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بإبداعات كلية التربية النوعية بإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة.

 

انطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بقنا

انطلاق برنامج تنمية قدرات منسوبي جامعة جنوب الوادي في المهارات الإدارية والمالية

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى اهتمام إدارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وإبراز إبداعات منتسبى الجامعة في مجال الفنون.

وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالأحمر والأسود من قطاعات الحديد، على طرفه حمامة بيضاء رمزاً للسلام . 

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.

 

ميدان السلام

ميدان السلام (1)
ميدان السلام (1)
ميدان السلام (6)
ميدان السلام (6)
ميدان السلام (2)
ميدان السلام (2)
ميدان السلام (5)
ميدان السلام (5)
ميدان السلام (4)
ميدان السلام (4)
ميدان السلام (3)
ميدان السلام (3)
جامعة جنوب الوادي السلام قنا جامعه كلية التربية النوعية تجميل ميادين الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

موضوعات متعلقة

الحزن يخيم على قرية بقنا.. وفاة 4 شباب في حادث مروري بالسعودية

خلال تفقد اللجان.. مدير تعليم قنا يحذر من أى تهاون بأعمال مراقبة الامتحانات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نستهدف الشركات العالمية للاستثمار في مصر

خلال 48 ساعة| أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

استثماراته 500 مليون يورو.. مدبولي يتفقد مشروعا لإنشاء مصنع بوتاجازات في مصر

السعودية.. وزارة الحج توجه نداءا عاجلا لضيوف الرحمن

احتفال بمناسبة الاستلام.. شراء كنيسة جديدة بهولندا| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كان قتل اليهود وراء ذلك..ما السبب وراء إختطاف الزعيم النازي السابق أيخمان؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب يوميا.. مفاجأة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-