جنوب الوادى تدشن ميدان السلام بمقر الحرم الجامعى في قنا.. شاهد

دشنت جامعة جنوب الوادى، ميدان " السلام" داخل الحرم الجامعى بفرع قنا، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هذا العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بإبداعات كلية التربية النوعية بإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى اهتمام إدارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وإبراز إبداعات منتسبى الجامعة في مجال الفنون.

وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالأحمر والأسود من قطاعات الحديد، على طرفه حمامة بيضاء رمزاً للسلام .

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.