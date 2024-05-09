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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق برنامج تنمية قدرات منسوبي جامعة جنوب الوادي في المهارات الإدارية والمالية

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 


افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، برنامج المدير الادارى والمالى المحترف بمركز التطوير الوظيفى والذى يهدف إلى بناء و تطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها فى المهارات الادارية والمالية.

 

و أكد عكاوى، رؤية الجامعة فى تطوير المورد البشرى ليواكب رؤية الدولة فى التنمية المستدامة و يتوافق مع رؤيتها 2030. وأن البرنامج سوف يتبعه برامج تدريبية متنوعة و متخصصة منها برنامج مهارات الإستشارات الفنية و برنامج صيانة الأجهزة العلمية والطبية.

 

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وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن البرنامج  له أهمية كبيرة في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى وتنمية الموارد البشرية بالجامعة، وأن أى إنسان لا تكون له رؤية أو استراتيجية لتطوير المكان الذى يتولى إدارته، لا يجب عليه السعى لتولى وظيفة معينة فالمسألة ليست تنافس ومزاحمة، إنما مسئولية وظيفية ويجب إضافة قيمة بعيدا عن الشخصنة وأن يكون الهدف هو العمل المؤسسى وتوافر المعلومات واستخدامها لاتخاذ القرارات.

 

وأشاد عكاوى، بالمشاركين في البرنامج وحرصهم على تطوير مهاراتهم موجها شكره لمركز التطوير الوظيفى، برئاسة الدكتور محمد عمران، على ما بذلوه من جهد من اجل اقامة هذا البرنامج وغيره من الدورات الهامة والمفيدة لمنتسبى جامعة جنوب الوادى.

 

و قال الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى، ومعد البرنامج التدريبى، إن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل و العمل الجماعى و القيادة الفعالة وحل المشكلات و التوجيه والتحفيز و العرض الفعال، إضافة إلى المهارات التقنية والمالية ومهارات إدارة التغيير.

 

وأضاف عمران، بأن القائمين على التدريب هم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومدربون معتمدين بالمركز وأن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة من أعضاء هيئة تدريس ومديرين و إداريين وماليين بهدف إلتقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى و المؤسسى.

 

 

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