انطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بقنا

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الخميس انطلاق فعاليات مبادرة "المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس" بمدرسة الفيصل الابتدائية المشتركة بإدارة قنا التعليمية والذى بدأ اليوم الخميس 9 مايو ويستمر حتى الأحد الموافق 12 مايو الجارى.





جاء ذلك بحضور وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، والدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود لبيب، وكيل الكلية وحسن عوض، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، ومحمد نصر منسق المبادرة، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة وبمشاركة عدداً من أطباء هيئة التأمين الصحي وطلاب كلية التربية الرياضية وموجهى ومعلمى التربية الرياضية بالمدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إن المشروع يهدف إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة لدى طلاب المدارس، ورفع كفاءة اللياقة البدنية لديهم من خلال التدريب والتمارين الرياضية، مثل الجرى والوثب العالى ورمى كرة الوزن والدوائر الرقمية وقياس الطول والوزن وغيرها.

وتابع السيد، إضافة لتشجيع الطلاب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، والاهتمام بالصحة العامة للنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن المشروع يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية النشء وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان.

وأشار السيد، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تطبيقاً لفعاليات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة بمدارس محافظة قنا والتى تُشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى وهيئة التأمين الصحى.



