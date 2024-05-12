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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشدد على تطبيق المواصفات الفنية والقياسية على أعمال الرصف 

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

 

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بطرق المحافظة، مع استخدام مواد عالية الجودة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أى ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمكتبه، اليوم الاحد، مع أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة، لمراجعة أعمال رصف طريق المستشفي العام بمدخل مدينة أبوتشت والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، وذلك استجابة لشكوى المواطنين أثناء جولته الثلاثاء الماضى بأبوتشت.

 

 

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حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس حمادة ياسين، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، بأن الطريق يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة بطول 1,300 متر حارتان بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه، مشدداً على أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

 

وأكد الداودى، بأنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتاً إلي أن متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة.

 

وكلف محافظ قنا ، بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات «الرصف، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحى، الغاز، الاتصالات»، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
 

اجتماع محافظ قنا

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قنا أبوتشت حياة كريمة اعمال الرصف مشروعات الخطة

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