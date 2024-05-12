حياة كريمة.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قرية بلاد المال بحرى بقنا

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن شركة الغاز أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بلاد المال بحرى بمركز أبوتشت، وذلك عقب الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم تنفيذ 1منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل ٧ بار بطول 6129 متر، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 12500 متر شاملة فرعات المنازل.



وناشدت محافظة قنا، المواطنين في قرية بلاد المال بحرى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضمانا لتعظيم وسرعه استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1600وحدة سكنية بالقرية ، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لـ 38 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة" المرحلة الاولى"، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى.