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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير قطاع الأعمال من قنا: الرئيس السيسي وجه برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الألومنيوم

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن مجمع الألومنيوم بـ نجع حمادي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والذى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويره وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج به، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج، وأن الوزارة حريصة على المضى قدمًا فى تقديم كافة أوجه الدعم لهذا الصرح الصناعى العملاق للحفاظ عليه ودفعه نحو الاستمرارية والريادة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

 

جاء ذلك خلال لقاء موسع للمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع قيادات وعمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، خلال زياته للمجمع،  بحضور المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، والنائب سيد المنوفى، والنائب فتحي قنديل، والنائب حماده الجبلاوى، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

 

وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان خطوط إنتاج مجمع مصانع الألومنيوم

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واستمع وزير قطاع الأعمال، ومحافظ قنا إلى عرض تقديمي حول مجمع مصر للألومنيوم ونتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح المحققة للعام المالي 2023-2022 نحو 3.6 مليار جنيه  ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح وفقا للنتائج الأولية للعام المالي 2024-2023 نحو 5 مليارات جنيه.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن ما حدث فى شركة مصر للألومنيوم قصة نجاح وتحدى حقيقية يجب البناء عليها لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة باستراتيجية العمل فى إطار دعم الدولة الدائم والمستمر للصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الخاص وتطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، وحصلت الشركة  على شهادة "EN ISO:14001" أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن.

 

وأشار وزير قطاع العمال العام، إلى أن الشركة حققت التوافق فى الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجاتها المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وفى هذا السياق تسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار فى التصدير. 

 

فيما أشار محافظ قنا، إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم ضمن زياراته الميدانية الأولى، يؤكد اهتمام الدولة بهذه الصناعة، ودورها فى دعم الإقتصاد القومى، وكذلك اهتمام الدولة بهذا المصنع لأنه يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، مؤكداً أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجا فريداً على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم، كما أنه يحقق اكتفاء ذاتيا فى الخدمات.

 

جدير بالذكر أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي تأسس عام 1969 ويضم أكثر من 550 خلية إنتاجية، وعددا من القطاعات منها قطاع المسابك وقطاع الدرفلة ومصنع انتاج القطاعات ومحمص الفحم ووحدة إنتاج بلوكات الانود الكربونية، ويتبع الشركة أربعة موانئ في القاهرة "المعصرة- شرق النيل" والإسكندرية نجع حمادي وسفاجا.

قنا قطاع الاعمال العام مجمع الألومنيوم نجع حمادى رفع الطاقة الإنتاجية البصمة الكربونية

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