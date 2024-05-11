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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان خطوط إنتاج مجمع مصانع الألومنيوم

مصنع الالومنيوم
مصنع الالومنيوم

أجرى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية موسعة داخل مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، للوقوف على منجزات الشركة من أعمال التطوير والتحديث لخطوط الانتاج والخطة التشغيلية للماكينات الجديدة فى ظل التوسع فى الصناعات التحويلية وانعكاس ذلك على نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء وزيادة الانتاج والمبيعات للسوق المحلية والتصدير.

رافقهما المهندس محمد السعداوى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم وعدد من العاملين بالمصنع.

شملت الجولة تفقد المصانع  وخطوط الانتاج الجديدة والورش والوحدات الإنتاجية وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج والماكينات، وما ترتب على ذلك من الوصول بحجم الإنتاج إلى الطاقة التصميمية القصوى وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ إنشائها وتمت مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والتوافق مع اشتراطات المنظمات الدولية المنظمة للصناعة وفتح أسواق جديدة.

وشهدت الجولة تفقد مشروعات تطوير البنية التحتية وتم استعراض خطط التشغيل الحالية والمستقبلية والتي أظهرت زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى نحو 310 ألف طن سنوياً والتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، والحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات تقوم على منتج الألومنيوم. 

وتابع وزير قطاع الأعمال، موقف تطور حجم المبيعات السنوية والتي بلغت نحو 30 مليار جنيه منها قرابة 15 مليار جنيه مبيعات تصدير للأسواق الخارجية، ونمو أرباح الشركة إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وكذلك الاستثمارات المنفذة لتطوير الخلايا والوحدات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأثنى وزير قطاع الأعمال، على جهود العاملين الأوفياء الذين يؤدون أعمالا شاقة بطبيعة عملهم، مؤكدا أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج لخدمة وطننا العزيز.

وأشاد محافظ قنا، بإلتزام العاملين فى المصنع بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجاً فريدا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحاً اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم كما أنه يحقق اكتفاءا ذاتيا فى الخدمات.

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