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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعرضه لهبوط أرضى.. محافظ قنا يتفقد أعمال رصف شارع حى المصالح

رصف طريق الهلال بقنا
رصف طريق الهلال بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال رصف شارع حى المصالح أمام مستشفى الهلال الأحمر بوسط مدينة قنا، بعد انتهاء أعمال إصلاح الهبوط الأرضى.

ورافق المحافظ خلال التفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأوضح محافظ قنا، أن المنطقة تعرضت لهبوط أرضي في فبراير الماضى، واتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها لإصلاح الهبوط، وغلق الطريق، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى، حتى بدأت في أعمال الرصف للشارع، مؤكداً حرص المحافظة علي توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ قنا ، على ضرورة رفع مطابق المياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات قبل الانتهاء من أعمال الرصف لتكون في نفس مستوى الأسفلت.

كما وجه محافظ قنا، بضرورة مراعاة مقاييس الجودة وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للبرنامج الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

رصف طريق حى المصالح

رصف طريق حى المصالح (4)
رصف طريق حى المصالح (4)
رصف طريق حى المصالح (3)
رصف طريق حى المصالح (3)
رصف طريق حى المصالح (7)
رصف طريق حى المصالح (7)
رصف طريق حى المصالح (1)
رصف طريق حى المصالح (1)
رصف طريق حى المصالح (2)
رصف طريق حى المصالح (2)
رصف طريق حى المصالح (6)
رصف طريق حى المصالح (6)
قنا هبوط ارضي مستشفى الهلال الأحمر إصلاح الهبوط الأرضى الصرف الصحى السيولة المرورية

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