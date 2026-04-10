الاتحاد الإيطالي يعلن مدرب المنتخب الجديد بديل جاتوزو

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تعيين سيلفيو بالديني، مدرب منتخب تحت 21 عام مديرًا فنيًا للمنتخب الأول بعد رحيل جينارو جاتوزو، بعدما فشل في قيادة الاتزورى بالتأهل إلى مونديال كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في شهرى يونيو يوليو المقبلين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن بالديني سوف يقود المنتخب في مباراتي اليونان ولوكسمبورج الوديتين المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.

وكان قد أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة الاستغناء عن خدمات المدرب جينارو جاتوزو بعد فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.



ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية في شهر سبتمبر المقبل.

ويقع المنتخب الإيطالى في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بلجيكا وتركيا وفرنسا.