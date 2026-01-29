سعر ومواصفات xiaomi 17 pro max.. عدسة عائمة وبطارية لها بعمر طويل



إذا كنت من محبي التصوير وتبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Xiaomi 17 Pro Max

ياتي الهاتف بكاميرا تنافسية. فهو مزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.28 بوصة وعدسة 23 مم بفتحة عدسة f/1.67، مع خاصية التركيز التلقائي ثنائي البكسل (PDAF) ومثبت الصورة البصري (OIS)، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة 17 مم بفتحة عدسة f/2.4، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل توفر بُعدًا بؤريًا مكافئًا لـ 115 مم مع مثبت الصورة البصري (OIS).

هاتف Xiaomi 17 Pro Max

مواصفات هاتف Xiaomi 17 Pro Max

يُظهر هاتف Xiaomi 17 Pro Max أداءً متميزًا. تُقدم الكاميرا الرئيسية توازنًا دقيقًا للون الأبيض، وألوانًا زاهية، كما يُعد تصوير البورتريه من أبرز مميزاته،

يُعدّ أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة تنافسيًا أيضًا. تحافظ الصور على تفاصيل جيدة مع تحكم جيد في التشويش في الصور العادية، وصور البورتريه، والصور المقربة. مع ذلك، قد يختلف ثبات التعريض بين الصور المتتالية، وقد تُضفي الإضاءة الاصطناعية الدافئة أحيانًا مسحة برتقالية. هذه المشكلات، وإن لم تكن خطيرة، تُساهم في تراجع الجهاز أمام منافسيه ذوي التصنيف الأعلى.

على الجانب الآخر يعد أداء التكبير/التصغير متفاوت. تمنح العدسة المقربة البصرية 5x هاتف شاومي ميزةً في الأطوال البؤرية الأطول، لكن التكبير/التصغير متوسط ​​المدى يعتمد على اقتصاص الصورة من المستشعر الرئيسي، مما ينتج عنه تفاصيل أقل مقارنةً بالمنافسين الذين ينتقلون إلى كاميراتهم المقربة في وقت أبكر. عند مستويات التكبير/التصغير القصوى، قد تُنتج معالجة الذكاء الاصطناعي نسيجًا غير طبيعي.

عيوب هاتف Xiaomi 17 Pro Max

يُعدّ أداء الفيديو نقطة ضعف هاتف Xiaomi 17 Pro Max مقارنةً بأفضل عشرة هواتف. فرغم جودة التعريض والنطاق الديناميكي الممتازة في ظروف الإضاءة الساطعة، إلا أن تثبيت الفيديو أضعف من المتوقع لهاتف رائد، حيث يظهر اهتزاز واضح للكاميرا حتى عند الثبات التام. كما أن انتقالات توازن اللون الأبيض قد تكون غير مستقرة، ويصبح التشويش ملحوظًا في الفيديو المصوّر في الإضاءة المنخفضة.

بشكل عام، يقدم هاتف Xiaomi 17 Pro Max نتائج رائعة، خاصة في التصوير الفوتوغرافي الثابت، لكن أوجه القصور في الفيديو والتثبيت وتناسق التكبير تمنعه ​​من منافسة الأفضل على الإطلاق.يبدأ سعر هاتف Xiaomi 17 من 4,499 يوان صيني أو حوالي 630 دولارًا أمريكيًا.