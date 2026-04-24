السفير نبيل نجم: خلال الحرب العراقية الإيرانية طُرحت دعوات لتحركات عسكرية نحو فلسطين

قال السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة، إنه خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة، كانت هناك دعوات عربية وإسلامية لتشكيل قوات أو تحركات عسكرية باتجاه فلسطين.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في ذلك السياق صدرت تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين تتحدث عن رغبة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجانب العراقي كان يطالب حينها بضرورة التنسيق المسبق وتحديد آليات واضحة لأي تحرك من هذا النوع، بما في ذلك طلب إبلاغه بالتفاصيل المتعلقة بالخطط أو مسارات التحرك العسكري المقترح، مشيراً إلى أن المقترح لم يُستكمل بسبب رفض إيران المرور عبر العراق.

وعن مدى جدية إيران في حربها ضد إسرائيل أو تحرير فلسطين، قال: "الإيرانيون علاقاتهم كانت قوية جدا مع الإسرائيليين، وحتى الآن طبقا لما ينقلوه بعض الإيرانيين العاملين في الإعلام أن اليهود يوافقون على ما تقوم به إسرائيل ضدهم، بمعنى أن ولاء اليهود داخل إيران لصالح إسرائيل".