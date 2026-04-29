مهيب عبد الهادي: قمة الزمالك والأهلي قد تحسم شكل الدوري

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، عن مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة، مؤكدًا أنها قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأوضح عبد الهادي أن الزمالك في حال تحقيق الفوز، مع تعثر بيراميدز، قد يقترب بشكل كبير من حسم لقب البطولة مبكرًا، مشيرًا إلى أن حسابات الصدارة أصبحت أكثر تعقيدًا في الجولات الأخيرة.

وقال عبد الهادي إن جماهير الأهلي تمر بحالة من الإحباط في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن البعض بات يتمنى نتائج تصب في مصلحة فرق أخرى داخل جدول المسابقة.



وانتقد ما وصفه بتغير مواقف بعض المتابعين، مؤكدًا أن نفس الأصوات التي كانت تهاجم أي انتقاد للنادي في وقت سابق، أصبحت الآن توجه انتقادات حادة من نفس المنصات.

كما تحدث عن وجود أزمات إدارية داخل النادي الأهلي، أبرزها تكرار الأخطاء في ملف التعاقد مع المدير الفني، إلى جانب عدم نجاح بعض صفقات تدعيم الفريق بالشكل المطلوب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الضغوط زادت على الفريق في الفترة الأخيرة، في ظل تراجع النتائج وتحمل اللاعبين أعباء كبيرة داخل المنافسات المختلفة.