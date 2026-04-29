سلة الأهلي رجال تواجه ماكتاون فلايرز النيجيري اليوم في تصفيات «BAL»

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مع ماكتاون فلايرز النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة إفريقيا للأندية «BAL»، المقامة بالمغرب.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على صالة مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات مجموعة الصحراء.

بدأ الفريق مشواره بخسارة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق الفوز على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 76-72 في ثاني مبارياته، ضمن التصفيات الإفريقية.

ويشارك الأهلي في المجموعة إلى جانب كل من: الفتح الرباطي المغربي، كينجز الإيفواري، الإفريقي التونسي، فلايرز النيجيري، وفيلا دي داكار السنغالي.

وتضم قائمة اللاعبين في المغرب كلًا من: سيف سمير، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، مالك ياسر، بيبو زهران، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، ويوسف الغايش.

فيما يضم الجهاز الفني للفريق: طارق الغنام مدير الفريق، ولينوس جافريل مديرًا فنيًّا، أحمد الجارحي مدربًا عامًّا، رامي دياسطي مدربًا مساعدًا، ياسر عبد الله محلل الأداء، صلاح رجب طبيب الفريق، وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي.