معسكر مغلق للزمالك استعدادا لقمة الأهلي رقم 132 في الدوري

قرر معتمد جمال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك استئناف التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بعد الحصول على راحة من مران أمس.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا مطولا لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة القمة لزيادة التركيز لحصد 3 نقاط وحسم لقب بطولة الدوري.

وفضل معتمد جمال الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة القمة بيومين على ما توعد عليه الفريق بدخول معسكر قبل يوم واحد فقط وذلك لمنح اللاعبين فرصة للتركيز بشكل أكبر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.