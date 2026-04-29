الفنانة السودانية إسلام مبارك تكشف كواليس فيلم «ضي».. وتؤكد: مشاركته بمهرجان المركز الكاثوليكي أسعدني|حوار
دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء
«ماينفعش نكون بوابة عودة الأهلي».. كواليس حديث معتمد جمال للاعبي الزمالك
حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين
حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة
ما أفضل دعاء يُقال في الصباح؟.. 8 كلمات تجعل لك بكل خطوة توفيقًا
كريم الشناوي يكشف كواليس مشاركة محمد منير ودور هيثم دبور في فيلم «ضي»
الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع ومرتزقة كولومبيين
عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يُواجه جدلًا دستوريًا حول الصلاحيات العسكرية وتعقيدات مُتصاعدة في ملف إيران
عودة القرصنة الصومالية .. 3 أسباب وراء تهديد جديد يُلاحق الملاحة العالمية
هل يهبط اليوم؟.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك
حمادة عبداللطيف: القمة لها حسابات خاصة.. وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي

أكد حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للزمالك كان يفكر في مباراة القمة مبكرًا، مشددًا على أهمية المواجهة المقبلة في سباق الدوري.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"معتمد جمال في مباراة إنبي كان بيفكر في لقاء الأهلي، وكان لازم أحمد فتوح يشارك في المباراة، وكنت حزين على التعادل".

وأضاف: "مباريات الدوري ما زالت صعبة، والمنافسة في الملعب، والموضوع في إيد الزمالك، والفريق مش هيفرط في اللقب، ومباراة القمة هتكون مهمة جدًا".

وتابع:"مباراة القمة ليها حسابات خاصة، والمدرب بيكون له دور كبير في اختيار الطريقة واللاعبين اللي يقدروا ينفذوا المطلوب".

وواصل: "أتوقع عودة محمد إسماعيل لنصف الملعب في مواجهة الأهلي، لأن الفريق محتاج لاعبين في الوسط يقفلوا المساحات زي محمد إسماعيل ومحمد شحاتة، وأمامهم بيزيرا وناصر منسي وعبدالله السعيد".

وأشار إلى: "في الدفاع ممكن يعتمد على بنتايج وعمر جابر والونش وحسام عبد المجيد، ومشاركة شيكو بانزا هتكون مهمة لأنه لاعب سريع ويقدر يقلق دفاع الأهلي".

وعن حراسة المرمى، قال: "محمد الشناوي حارس كبير وله تاريخ مع الأهلي ومنتخب مصر، لكن الأفضل استمرار مصطفى شوبير في مباراة القمة لأنه جاهز وبيشارك بشكل مستمر".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة، والأهلي لو كان عنده مهاجم قوي الموسم ده كان يقدر يحسم مباريات كتير".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الدولار

بعد ارتفاعه .. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

ترشيحاتنا

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

كأس العالم

فيفا يفجر مفاجأة مالية قبل مونديال 2026.. قفزة تاريخية في جوائز كأس العالم

أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

5 أطعمة تعزز مناعة الجسم وتحدّ من مخاطر السرطان

بالصور

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد