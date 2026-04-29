حمادة عبداللطيف: القمة لها حسابات خاصة.. وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي

أكد حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للزمالك كان يفكر في مباراة القمة مبكرًا، مشددًا على أهمية المواجهة المقبلة في سباق الدوري.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"معتمد جمال في مباراة إنبي كان بيفكر في لقاء الأهلي، وكان لازم أحمد فتوح يشارك في المباراة، وكنت حزين على التعادل".

وأضاف: "مباريات الدوري ما زالت صعبة، والمنافسة في الملعب، والموضوع في إيد الزمالك، والفريق مش هيفرط في اللقب، ومباراة القمة هتكون مهمة جدًا".

وتابع:"مباراة القمة ليها حسابات خاصة، والمدرب بيكون له دور كبير في اختيار الطريقة واللاعبين اللي يقدروا ينفذوا المطلوب".

وواصل: "أتوقع عودة محمد إسماعيل لنصف الملعب في مواجهة الأهلي، لأن الفريق محتاج لاعبين في الوسط يقفلوا المساحات زي محمد إسماعيل ومحمد شحاتة، وأمامهم بيزيرا وناصر منسي وعبدالله السعيد".

وأشار إلى: "في الدفاع ممكن يعتمد على بنتايج وعمر جابر والونش وحسام عبد المجيد، ومشاركة شيكو بانزا هتكون مهمة لأنه لاعب سريع ويقدر يقلق دفاع الأهلي".

وعن حراسة المرمى، قال: "محمد الشناوي حارس كبير وله تاريخ مع الأهلي ومنتخب مصر، لكن الأفضل استمرار مصطفى شوبير في مباراة القمة لأنه جاهز وبيشارك بشكل مستمر".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة، والأهلي لو كان عنده مهاجم قوي الموسم ده كان يقدر يحسم مباريات كتير".