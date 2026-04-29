«الغندور»: محمد إسماعيل «جوكر» الزمالك بعد غياب عمر جابر

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال يفكر في استخدام اللاعب محمد إسماعيل كـ«جوكر» في تشكيل نادي الزمالك، وذلك بعد غياب عمر جابر للإصابة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن محمد إبراهيم سيشغل مركز الظهير الأيمن بعد غياب عمر جابر، على أن يكون محمد إسماعيل بديلًا له في هذا المركز، إلى جانب إمكانية مشاركته في مركز قلب الدفاع.

من جانبه، وافق الكابتن معتمد جمال على تكثيف البرنامج التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي، مع التأكيد على عدم المجازفة باللاعب، وعدم الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

كما اتفق الطرفان على غياب عمر جابر عن مباراة الأهلي المقرر لها 1 مايو، وذلك من أجل التركيز الكامل على تجهيزه لمباراة 9 مايو في الجزائر.