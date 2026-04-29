قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة شمال نهر الليطاني في لبنان.. تفاصيل
في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
القبض على 5 رجال وسيدتين بتهمة استغلال 12 طفلا فى أعمال التسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قمة الحسم في الدوري السعودي .. النصر على بعد خطوة من اللقب والأهلي يشعل الصراع في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين

في أمسية كروية مشتعلة تحمل كل ملامح الحسم والإثارة.. تتجه الأنظار نحو ملعب الأول بارك في الرياض، حيث يلتقي النصر مع الأهلي في قمة ثقيلة الوزن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مواجهة لا تعترف بأنصاف الحلول وتأتي في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب الموسم من محطاته الأخيرة.

المباراة لا تختزل في كونها صراعًا على ثلاث نقاط فحسب بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين فالنصر يقترب بخطى ثابتة نحو منصة التتويج بينما يتمسك الأهلي بآخر آماله في العودة إلى دائرة المنافسة في مشهد يعكس حجم التوتر والترقب الذي يحيط بهذه القمة المنتظرة.

يدخل النصر المواجهة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 76 نقطة من 29 مباراة واضعًا نصب عينيه تحقيق فوز قد يضعه على أعتاب التتويج بلقب طال انتظاره منذ عام 2019. في المقابل يتمسك الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة مع مباراة مؤجلة بفرصة تقليص الفارق وإعادة إشعال سباق اللقب في حال الخروج بنتيجة إيجابية.

المباراة تمثل مفترق طرق حقيقي؛ فالنصر يخوضها بعقلية الحسم بينما يلعب الأهلي بشعار “لا بديل عن الفوز” ما يرفع من سقف التوقعات ويمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا استثنائيًا.

أجواء مشحونة خارج الخطوط

لم تقتصر الإثارة على الجوانب الفنية فقط بل امتدت إلى الأجواء الإعلامية بعد الجدل الذي أثير حول فكرة إقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي عقب تتويجهم القاري. وبين مؤيد يرى في الأمر لفتة رياضية ومعارض يربطه بتوترات سابقة بين الطرفين ازدادت سخونة المواجهة قبل صافرة البداية لتضيف بعدًا نفسيًا مهمًا على أرض الملعب.

مواجهة تكتيكية بين مدرستين

تحمل المباراة صراعًا فنيًا بارزًا بين البرتغالي خورخي خيسوس الذي نجح في قيادة النصر لتقديم كرة هجومية متوازنة والألماني ماتياس يايسله الذي أثبت قدرته على قراءة المنافسين والتفوق في المواجهات المباشرة.

يايسله يمتلك أفضلية معنوية بعد تفوقه على خيسوس في أكثر من مناسبة من بينها لقاء الدور الأول والتتويج بالسوبر ما يمنح الأهلي دفعة إضافية قبل هذه المواجهة المرتقبة.

نجوم تصنع الفارق

يعتمد النصر على كتيبة من النجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو الذي يواصل تقديم مستويات حاسمة إلى جانب جواو فيليكس وكينجسلي كومان وساديو ماني ما يمنح الفريق تنوعًا هجوميًا كبيرًا.

في المقابل يدخل الأهلي المواجهة بثقة عالية بعد التتويج الآسيوي معتمدًا على أسماء بارزة مثل رياض محرز وإيفان توني والبرازيلي جالينو إضافة إلى قوة خط الوسط بقيادة فرانك كيسيه ما يمنحه توازنًا واضحًا في مختلف الخطوط.

مواجهة بثأر مؤجل

تحمل القمة طابعًا ثأريًا للنصر الذي خسر مباراة الدور الأول بنتيجة 3-2 ويسعى لتعويض تلك الخسارة أمام جماهيره بينما يطمح الأهلي لتأكيد تفوقه واستمرار نتائجه الإيجابية أمام أحد أبرز منافسيه هذا الموسم.

صراع لا يقل أهمية في بريدة

وفي مدينة بريدة يحتدم التنافس بين التعاون والاتحاد في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى البطولات القارية.

التعاون الخامس برصيد 49 نقطة يسعى لاستعادة توازنه وتحقيق إنجاز تاريخي بينما يطمح الاتحاد الذي يملك 45 نقطة مع مباراة مؤجلة لتعويض إخفاقاته هذا الموسم عبر حجز مقعد قاري.

معركة البقاء والطموح في الرياض

وفي مواجهة أخرى يستضيف الرياض فريق القادسية في لقاء يعكس تضارب الأهداف.

القادسية الرابع برصيد 62 نقطة يتمسك بحظوظه في التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للنخبة فيما يقاتل الرياض صاحب المركز السادس عشر بـ23 نقطة للهروب من شبح الهبوط في واحدة من أكثر مواجهات الجولة حساسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

بني سويف تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025/2026 في اجتماع موسع

حملات التصالح ببني سويف

بني سويف تكثف حملات “طرق الأبواب” لحسم ملفات التصالح في مخالفات البناء

توريد القمح بالمنيا

محافظ المنيا: توريد 80 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ انطلاق موسم 2026

بالصور

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد