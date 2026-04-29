قمة الحسم في الدوري السعودي .. النصر على بعد خطوة من اللقب والأهلي يشعل الصراع في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين

في أمسية كروية مشتعلة تحمل كل ملامح الحسم والإثارة.. تتجه الأنظار نحو ملعب الأول بارك في الرياض، حيث يلتقي النصر مع الأهلي في قمة ثقيلة الوزن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين مواجهة لا تعترف بأنصاف الحلول وتأتي في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب الموسم من محطاته الأخيرة.

المباراة لا تختزل في كونها صراعًا على ثلاث نقاط فحسب بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين فالنصر يقترب بخطى ثابتة نحو منصة التتويج بينما يتمسك الأهلي بآخر آماله في العودة إلى دائرة المنافسة في مشهد يعكس حجم التوتر والترقب الذي يحيط بهذه القمة المنتظرة.

يدخل النصر المواجهة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 76 نقطة من 29 مباراة واضعًا نصب عينيه تحقيق فوز قد يضعه على أعتاب التتويج بلقب طال انتظاره منذ عام 2019. في المقابل يتمسك الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة مع مباراة مؤجلة بفرصة تقليص الفارق وإعادة إشعال سباق اللقب في حال الخروج بنتيجة إيجابية.

المباراة تمثل مفترق طرق حقيقي؛ فالنصر يخوضها بعقلية الحسم بينما يلعب الأهلي بشعار “لا بديل عن الفوز” ما يرفع من سقف التوقعات ويمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا استثنائيًا.

أجواء مشحونة خارج الخطوط

لم تقتصر الإثارة على الجوانب الفنية فقط بل امتدت إلى الأجواء الإعلامية بعد الجدل الذي أثير حول فكرة إقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي عقب تتويجهم القاري. وبين مؤيد يرى في الأمر لفتة رياضية ومعارض يربطه بتوترات سابقة بين الطرفين ازدادت سخونة المواجهة قبل صافرة البداية لتضيف بعدًا نفسيًا مهمًا على أرض الملعب.

مواجهة تكتيكية بين مدرستين

تحمل المباراة صراعًا فنيًا بارزًا بين البرتغالي خورخي خيسوس الذي نجح في قيادة النصر لتقديم كرة هجومية متوازنة والألماني ماتياس يايسله الذي أثبت قدرته على قراءة المنافسين والتفوق في المواجهات المباشرة.

يايسله يمتلك أفضلية معنوية بعد تفوقه على خيسوس في أكثر من مناسبة من بينها لقاء الدور الأول والتتويج بالسوبر ما يمنح الأهلي دفعة إضافية قبل هذه المواجهة المرتقبة.

نجوم تصنع الفارق

يعتمد النصر على كتيبة من النجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو الذي يواصل تقديم مستويات حاسمة إلى جانب جواو فيليكس وكينجسلي كومان وساديو ماني ما يمنح الفريق تنوعًا هجوميًا كبيرًا.

في المقابل يدخل الأهلي المواجهة بثقة عالية بعد التتويج الآسيوي معتمدًا على أسماء بارزة مثل رياض محرز وإيفان توني والبرازيلي جالينو إضافة إلى قوة خط الوسط بقيادة فرانك كيسيه ما يمنحه توازنًا واضحًا في مختلف الخطوط.

مواجهة بثأر مؤجل

تحمل القمة طابعًا ثأريًا للنصر الذي خسر مباراة الدور الأول بنتيجة 3-2 ويسعى لتعويض تلك الخسارة أمام جماهيره بينما يطمح الأهلي لتأكيد تفوقه واستمرار نتائجه الإيجابية أمام أحد أبرز منافسيه هذا الموسم.

صراع لا يقل أهمية في بريدة

وفي مدينة بريدة يحتدم التنافس بين التعاون والاتحاد في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى البطولات القارية.

التعاون الخامس برصيد 49 نقطة يسعى لاستعادة توازنه وتحقيق إنجاز تاريخي بينما يطمح الاتحاد الذي يملك 45 نقطة مع مباراة مؤجلة لتعويض إخفاقاته هذا الموسم عبر حجز مقعد قاري.

معركة البقاء والطموح في الرياض

وفي مواجهة أخرى يستضيف الرياض فريق القادسية في لقاء يعكس تضارب الأهداف.

القادسية الرابع برصيد 62 نقطة يتمسك بحظوظه في التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا للنخبة فيما يقاتل الرياض صاحب المركز السادس عشر بـ23 نقطة للهروب من شبح الهبوط في واحدة من أكثر مواجهات الجولة حساسية.