كهرباء أم غاز .. حريق يلتهم منزلا من 3 طوابق في أوسيم | صور
مصر تدخل اهتمام أمريكا وتركيا بالاستثمار في التعدين والمعادن الحرجة | تفاصيل مهمة
وزير الأوقاف يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية لبحث تعزيز التعاون
تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
دونجا أساسيًا.. تشكيل النجمة أمام الخليج في الدوري السعودي

محمد سمير

أعلن الجهاز الفني لفريق النجمة التشكيل الرسمي لمواجهة الخليج، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري نبيل عماد دونجا أساسيًا، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته، رغم صعوبة موقف الفريق هذا الموسم.

تشكيل النجمة أمام الخليج

جاء تشكيل النجمة كالتالي:
في حراسة المرمى: فيكتور براجا
خط الدفاع: فيتور فراجاس – سمير كليتانو – لازارو فينيسيوس – ماجد دوران
خط الوسط: جوجا رودريجيز – راكان الطليحي – عبدالله هوساوي – محمد آل فتيل
خط الهجوم: فيليبي كاردوسو – نبيل عماد دونجا

يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، ويسعى لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 13 مباراة.

في المقابل، يخوض النجمة اللقاء بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة، لتتحول المباراة إلى فرصة لتقديم أداء مشرف في الجولات المتبقية.

ويطمح الخليج لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة لتأمين موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى النجمة بقيادة دونجا للظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة الموقف.

وتضم صفوف الخليج عددًا من الأسماء المميزة، أبرزهم المهاجم النرويجي جوشوا كينغ، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ما يزيد من صعوبة المواجهة على النجمة.

يُذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، ما يعكس تقارب المستوى بينهما رغم اختلاف الظروف الحالية لكل فريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

نورهان ماجد

نوران ماجد: تغير الرجل فجأة يفتح باب الشك.. والاحتواء أساس استقرار العلاقة

لقاء سويدان

لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

جيب
جيب
جيب

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد