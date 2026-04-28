دونجا أساسيًا.. تشكيل النجمة أمام الخليج في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لفريق النجمة التشكيل الرسمي لمواجهة الخليج، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري نبيل عماد دونجا أساسيًا، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته، رغم صعوبة موقف الفريق هذا الموسم.

تشكيل النجمة أمام الخليج

جاء تشكيل النجمة كالتالي:

في حراسة المرمى: فيكتور براجا

خط الدفاع: فيتور فراجاس – سمير كليتانو – لازارو فينيسيوس – ماجد دوران

خط الوسط: جوجا رودريجيز – راكان الطليحي – عبدالله هوساوي – محمد آل فتيل

خط الهجوم: فيليبي كاردوسو – نبيل عماد دونجا

يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، ويسعى لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 13 مباراة.

في المقابل، يخوض النجمة اللقاء بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة، لتتحول المباراة إلى فرصة لتقديم أداء مشرف في الجولات المتبقية.

ويطمح الخليج لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة لتأمين موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى النجمة بقيادة دونجا للظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة الموقف.

وتضم صفوف الخليج عددًا من الأسماء المميزة، أبرزهم المهاجم النرويجي جوشوا كينغ، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ما يزيد من صعوبة المواجهة على النجمة.

يُذكر أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، ما يعكس تقارب المستوى بينهما رغم اختلاف الظروف الحالية لكل فريق