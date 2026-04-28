بمشاركة دونجا.. الخليج يسقط النجمة بثلاثية في الدوري السعودي

تلقى فريق النجمة هزيمة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد خسارته أمام الخليج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ30، بمشاركة المصري نبيل عماد دونجا.

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب الخليج، الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق المهاجم جوشوا كينج، مستغلًا انطلاقة سريعة أربكت دفاع النجمة.

وحصل النجمة على فرصة ثمينة لإدراك التعادل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 16، لكن لازارو فينيسيوس أهدرها، قبل أن تتحول الكرة بشكل غريب وتسكن الشباك بعد اصطدامها بالحارس، ليعود النجمة للمباراة وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، فرض الخليج سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح كينج في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52، مؤكدًا تألقه خلال المباراة.

ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى عزز باولو فيرنانديز تقدم الخليج بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 59، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية، ليقضي على آمال النجمة في العودة.

بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر، مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، بينما تجمد رصيد النجمة عند 11 نقطة في المركز الأخير، بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة تواجد دونجا ضمن التشكيل الأساسي لفريق النجمة، حيث شارك في خط الوسط طوال اللقاء، في محاولة لمساندة الفريق، لكن دون أن يتمكن من تغيير نتيجة المباراة في ظل تفوق الخليج الواضح