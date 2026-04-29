نفاد تذاكر القمة بالكامل.. شوبير يشيد بجماهير الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها قدمت مثالًا مميزًا في الوفاء والانتماء، بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر راديو أون سبورت إف إم، أن تذاكر اللقاء نفدت بالكامل فور طرحها، سواء لجماهير الأهلي أو الزمالك، في مشهد يعكس الزخم الجماهيري الكبير الذي تحظى به المباراة، رغم تراجع نتائج الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز.



وأضاف أن جماهير الأهلي تواصل دعم فريقها في مختلف الظروف، ولم تتأثر بحالة تذبذب الأداء أو اقتراب الموسم من نهايته دون حصد بطولات، مشيرًا إلى أن هذا يعكس علاقة خاصة وقوية تربط الجماهير بناديها عبر كل المراحل.