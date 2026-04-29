زيزو يشتكى من العضلة الخلفية قبل لقاء القمة

اشتكى أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، من إجهاد في العضلة الخلفية بعد مباراة بيراميدز في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشعر زيزو بإجهاد في العضلة الخلفية وعرض على طبيب الفريق لعمل الإشاعة، وتبين وجود إجهاد لكن فرص لحاقه بلقاء القمة كبيرة.

رفض ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من اليوم، الأربعاء، قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويرى توروب أنه ليس بحاجه لدخول اللاعبين في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك، واكتفى بالشكل الطبيعي للتدريبات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساءً.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.