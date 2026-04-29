الخدمات الذاتية والـ Chatbot.. دعم مصرفي متواصل على مدار الساعة البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري منظومة متطورة من الخدمات الذاتية عبر موقعه الإلكتروني، مدعومة بالمساعد الآلي التفاعلي NBE Chatbot وخدمة الرد الصوتي الأهلي فون IVR، لتقديم تجربة مصرفية متكاملة دون قيود زمنية أو مكانية.

ويتيح الـ Chatbot الرد على استفسارات العملاء بشأن مختلف منتجات وخدمات البنك في أي وقت، فيما تمكن خدمة الأهلي فون العملاء من الاستعلام عن أرصدة حساباتهم وبطاقاتهم، والتحويل بين الحسابات، وسداد مديونيات البطاقات الائتمانية بسهولة.

كما يمكن للعملاء حجز دورهم مسبقًا لزيارة الفرع عبر الموقع الإلكتروني أو الأهلي نت والأهلي موبايل، وطلب دفتر شيكات إلكترونيًا، والاستعلام عن الحوالات الواردة من الخارج، بالإضافة إلى طلب إيقاف إرسال كشف الحساب الورقي واستبداله بخدمة E-Statement.

وتتضمن الخدمات الذاتية كذلك إمكانية فتح حساب بنكي أونلاين، في خطوة تعكس التزام البنك بتقديم حلول رقمية متكاملة تعزز راحة العملاء وتوفر وقتهم.