اللاعبون الأجانب السبب.. فاروق جعفر يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

أثار فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات قوية حول أداء النادي الأهلي في الموسم الجاري، محمّلًا اللاعبين الأجانب مسؤولية تراجع النتائج.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مستوى اللاعبين المصريين داخل الأهلي أفضل من الأجانب في الوقت الحالي.

وأوضح أن الصفقات الأجنبية لم تمثل الإضافة المنتظرة للفريق، مشيرًا إلى أن وجودهم تسبب في حالة من عدم التوازن داخل الفريق، خاصة مع جلوس عدد من اللاعبين المحليين على دكة البدلاء رغم امتلاكهم مستوى فني أفضل.

وأضاف جعفر أن هذا الوضع أثر سلبًا على الروح داخل الفريق، مؤكدًا أن النادي الأهلي بقيمته وتاريخه أكبر من المدرب الحالي بيس توروب، في إشارة إلى ضرورة إعادة تقييم الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.