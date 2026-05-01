آخر المعجزات أفضل فيلم قصير بمهرجان عنابة

تمكن فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي، من حصد حائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان عنابة بالجزائر.

الفيلم مأخؤذ عن الأديب العالمي نجيب محفوظ من المجموعة القصصية “خمارة القط الأسود”، وتدور فكرة الفيلم حول شخصية يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.





الفيلم من إخراج عبد الوهاب شوقي ومن بطولة خالد كمال وظهور خاص لكل من غادة عادل وأحمد صيام.

ويُعد مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، إذ يجمع سنويًا نخبة من المخرجين والفنانين والنقاد، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدول المشاركة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب السينمائية الجديدة والمتميزة.





