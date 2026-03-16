الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الآسيوي يؤكد مشاركة إيران في كأس العالم

منتخب إيران
منتخب إيران
مجدي سلامة

صرح مسؤول كروي بارز في الاتحاد الآسيوي بأن إيران ستشارك في كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد بريس”.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد المنتخب الإيراني لكرة القدم أنه لا يمكن لأحد استبعاده من المشاركة في البطولة العالمية.

ويوم الاثنين، صرح الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويندسور جون، بأن الهيئة القارية المسؤولة عن إدارة شؤون كرة القدم لم تتلق أي معلومات تشير إلى عدم مشاركة إيران في كأس العالم.

وقال في مؤتمر صحفي في كوالالمبور، مقر الاتحاد الآسيوي: "إنهم أعضاء في الاتحاد. نريدهم أن يشاركوا، على حد علمنا، إيران ستشارك".

وأضاف: "إنها لحظة مؤثرة للغاية، والجميع يقول الكثير". في نهاية المطاف، يعود القرار النهائي إلى الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن مشاركة المنتخب، وقد أبلغنا الاتحاد اليوم بمشاركته في كأس العالم.

وكان ترامب قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنتخب الإيراني مرحب به في كأس العالم رغم الحرب الدائرة مع إيران، لكنه أضاف: "لا أعتقد أن وجودهم هناك مناسب، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم على أرض الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وقد أثارت الحرب الإقليمية شكوكًا حول قدرة إيران على المشاركة في كأس العالم، وصرح وزير الرياضة أحمد دونيامالي للتلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي بأن الظروف الراهنة تحول دون ذلك.

ةلكن رد المنتخب الإيراني على إنستجرام أكد رغبته في المشاركة، مشيرًا إلى أن البطولة تُنظمها الفيفا، الهيئة الدولية لكرة القدم، وليس ترامب أو الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني في إنجلوود، كاليفورنيا، ضد نيوزيلندا في 16 يونيو، وبلجيكا في 21 يونيو، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات في سياتل بمواجهة مصر في 27 يونيو.

وتُعد إيران قوة كروية آسيوية، حيث تحتل المركز العشرين عالميًا في تصنيف الفيفا، وقد تأهلت لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وقبل انطلاق كأس العالم، من المقرر أن يحضر مسؤولو كرة القدم الإيرانيون المؤتمر السنوي للفيفا في 30 أبريل في فانكوفر، ولم يتمكن الاتحاد الإيراني من حضور الاجتماعات في أتالانتا، الأسبوع الماضي لمساعدة الفرق على الاستعداد للبطولة التي تضم 48 دولة.

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

