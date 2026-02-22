بيكسل 10a ينهي الجدل حول معالجات Tensor في هواتف جوجل

كشفت منصة Android Police في مقال تحليلي أن هاتف جوجل Pixel 10a، الذي يأتي بمعالج Tensor G4 الأقدم بدلًا من الأحدث Tensor G5، قد يكون هو الجهاز الذي ينهي الجدل المستمر منذ سنوات حول كفاءة معالجات Tensor من جوجل.

أوضحت المنصة أن الكاتب أشار إلى أن الانتقادات المتكررة لمعالجات Tensor ما زالت متأثرة بتجربة الأجيال الأولى مثل Pixel 6 وPixel 7، والتي عانت فعلًا من مشاكل في السخونة والأداء وعمر البطارية، لكن هذه الصورة لم تعد تعكس حال الأجيال الأحدث التي شهدت تحسنًا واضحًا في تجربة الاستخدام اليومية.

انتقادات Tensor تعود لتجارب قديمة مع بيكسل 6 و7

أشارت Android Police إلى أن كثيرًا من المستخدمين الذين يهاجمون معالجات Tensor اليوم هم في الأساس أصحاب تجربة سابقة مع أول أو ثاني جيل من هذه المعالجات، والذين واجهوا مشاكل حقيقية مثل ارتفاع الحرارة وضعف الاستقرار في الأداء وفترات تشغيل أقل من المتوقع.

أكدت المنصة أن الكاتب شدّد على أن هذه المشاكل تعود إلى «آلام البدايات» مع أول أجيال Tensor، وأن جوجل نجحت منذ Tensor G2 وG3 في تحسين الأداء الحراري وعمر البطارية، مستشهدًا بتجربة إيجابية مع Pixel 8 Pro وبطاريته التي اعتبرها من بين الأفضل في السلسلة، إلى جانب أداء قوي في Pixel 9a من حيث كفاءة الطاقة.

Tensor G4 في بيكسل 10a يستفيد

أوضحت المنصة أن بيكسل 10a يعتمد على معالج Tensor G4 الذي ظهر لأول مرة في هواتف Pixel 10 الرئيسية، ما يعني أن جوجل حصلت على عام كامل لاختبار المعالج وتحسين البرمجيات التي تتحكم في أدائه وتوزيع الأحمال على أنوية المعالجة.

أشارت Android Police إلى أن الكاتب يرى في هذا السيناريو ميزة كبيرة لصالح بيكسل 10a، لأن جوجل تعرف بالفعل سلوك المعالج في العالم الحقيقي، وهو ما يسمح لها بإخراج الهاتف إلى المستخدمين بأداء مستقر من اليوم الأول، مع إدارة حرارة أفضل وتحسين في استهلاك الطاقة، بما قد يقدّم أفضل عمر بطارية حتى الآن لمعالج G4.

7 سنوات من التحديثات لإثبات فكرة «الاستمرارية»

أكدت المنصة أن جوجل تعِد بدعم Pixel 10a بسبع سنوات من التحديثات لنظام أندرويد ومزايا Gemini الجديدة، وهي فترة طويلة نسبيًا في سوق الهواتف المتوسطة، وتُعد فرصة مثالية لاختبار قدرة Tensor G4 على تحمّل تطوّر النظام والميزات على المدى البعيد.

أوضحت Android Police أن الكاتب يعتقد أن Tensor G4 لم يُصمَّم ليكون «أقوى شريحة في الاختبارات»، بل ليقدّم أداء كافيًا وثابتًا مع تطوّر النظام، وأن نجاح بيكسل 10a في تقديم تجربة سلسة اليوم وبعد عدة أعوام سيمنح جوجل حجة قوية ضد المطالبات المستمرة بالانتقال إلى معالجات أقوى لمجرّد الفوز في اختبارات الأداء النظرية.

دعوة للحكم على بيكسل 10a

أشارت المنصة في ختام التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من «كراهية Tensor» يرجع إلى التركيز المفرط على أرقام اختبارات الأداء والحرارة في السيناريوهات القصوى، في حين أن أغلب المستخدمين يعتمدون على الهاتف في استخدامات يومية لا تتطلب أقصى قوة من المعالج طوال الوقت.

أكدت Android Police أن الكاتب دعا المستخدمين إلى تقييم بيكسل 10a بناءً على تجربة الاستخدام الفعلية وعمر البطارية واستقرار النظام مع الوقت، بدلًا من الاكتفاء بصورة قديمة عن معالجات Tensor أو مقارنات نظرية مع معالجات أخرى مثل Snapdragon، معتبرًا أن أداء G4 في هذا الهاتف سيكون اختبارًا عمليًا لحقيقة تصميم جوجل لهذه الشرائح على المدى الطويل.