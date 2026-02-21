قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم
جمال شعبان: زيادة الوزن بعد رمضان دليل على سوء استغلال الصيام
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية عملاقة وشحن في دقائق.. ريلمي تطلق هاتفًا اقتصاديًا بمزايا تقلب الموازين

Realme P4 Lite 4G
Realme P4 Lite 4G

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme P4 Lite 4G مستهدفة فئة الهواتف الاقتصادية، مع تركيز واضح على متانة التصميم وعمر البطارية كأبرز عناصر الجذب.

سعر ومواصفات هاتف Realme P4 Lite 4G

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف Realme P4 Lite 4G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة +HD تبلغ 720×1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 563 شمعة. 

ويعمل هاتف Realme P4 Lite 4G، بواسطة معالج Unisoc T7250 ثماني النواة مع معالج رسوميات Mali-G57 MP1، مدعوما بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X قابلة للتوسعة افتراضيا حتى 12 جيجابايت عبر تقنية التخصيص الديناميكي، ويتوفر الهاتف بخياري تخزين 64 و128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يعمل هاتف Realme P4 Lite 4G، بواجهة ريلمي realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، ويضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بمستشعر Omnivision OV13B وفتحة عدسة f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

هاتف Realme P4 Lite 4G

وتشمل خيارات الاتصال دعم شريحتي اتصال 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.2، ونظام GPS، ومنفذ USB Type-C، بالإضافة إلى مستشعر بصمة جانبي ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

وتؤكد الشركة على متانة الهاتف، حيث يحمل تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إلى جانب نظام ArmorShell للحماية. 

كما اجتاز الجهاز اختبارات متانة بمعايير عسكرية وفق معيار MIL-STD-810H، بما في ذلك اختبار السقوط من ارتفاع 1.8 متر واختبار ضغط يصل إلى 33 كجم، ويبلغ سمك الهاتف 7.94 ملم، بأبعاد 167.2 × 76.6 ملم ووزن 201 جرام.

ويتميز هاتف Realme P4 Lite 4G، بتصميم خلفي مزود بإضاءة “Pulse Light” تدعم تسعة ألوان وخمسة أوضاع إضاءة قابلة للتخصيص، تتفاعل مع الإشعارات مثل المكالمات والرسائل وحالة الشحن.

ويحتوي هاتف Realme P4 Lite 4G، على بطارية ضخمة بسعة 6300 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، إضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقدرة 6 وات، ووفقا للشركة، فإن شحن الهاتف لمدة خمس دقائق يوفر ما يصل إلى خمس ساعات من تشغيل الموسيقى.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والذهبي، ويبلغ سعر نسخة 4+64 جيجابايت في الهند نحو 9999 روبية هندية، بينما تسعر نسخة 4+128 جيجابايت عند 11999 روبية، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 24 فبراير عبر الموقع الرسمي للشركة.

ريلمي Realme P4 Lite 4G الهواتف الاقتصادية سعر Realme P4 Lite مواصفات Realme P4 Lite

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة تدريس عين شمس

جامعة القاهرة

عبد الصادق: جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بشكل دوري

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد