بطارية عملاقة وشحن في دقائق.. ريلمي تطلق هاتفًا اقتصاديًا بمزايا تقلب الموازين

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme P4 Lite 4G مستهدفة فئة الهواتف الاقتصادية، مع تركيز واضح على متانة التصميم وعمر البطارية كأبرز عناصر الجذب.

سعر ومواصفات هاتف Realme P4 Lite 4G

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف Realme P4 Lite 4G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة +HD تبلغ 720×1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 563 شمعة.

ويعمل هاتف Realme P4 Lite 4G، بواسطة معالج Unisoc T7250 ثماني النواة مع معالج رسوميات Mali-G57 MP1، مدعوما بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X قابلة للتوسعة افتراضيا حتى 12 جيجابايت عبر تقنية التخصيص الديناميكي، ويتوفر الهاتف بخياري تخزين 64 و128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يعمل هاتف Realme P4 Lite 4G، بواجهة ريلمي realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، ويضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بمستشعر Omnivision OV13B وفتحة عدسة f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف Realme P4 Lite 4G

وتشمل خيارات الاتصال دعم شريحتي اتصال 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.2، ونظام GPS، ومنفذ USB Type-C، بالإضافة إلى مستشعر بصمة جانبي ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

وتؤكد الشركة على متانة الهاتف، حيث يحمل تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إلى جانب نظام ArmorShell للحماية.

كما اجتاز الجهاز اختبارات متانة بمعايير عسكرية وفق معيار MIL-STD-810H، بما في ذلك اختبار السقوط من ارتفاع 1.8 متر واختبار ضغط يصل إلى 33 كجم، ويبلغ سمك الهاتف 7.94 ملم، بأبعاد 167.2 × 76.6 ملم ووزن 201 جرام.

ويتميز هاتف Realme P4 Lite 4G، بتصميم خلفي مزود بإضاءة “Pulse Light” تدعم تسعة ألوان وخمسة أوضاع إضاءة قابلة للتخصيص، تتفاعل مع الإشعارات مثل المكالمات والرسائل وحالة الشحن.

ويحتوي هاتف Realme P4 Lite 4G، على بطارية ضخمة بسعة 6300 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، إضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقدرة 6 وات، ووفقا للشركة، فإن شحن الهاتف لمدة خمس دقائق يوفر ما يصل إلى خمس ساعات من تشغيل الموسيقى.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والذهبي، ويبلغ سعر نسخة 4+64 جيجابايت في الهند نحو 9999 روبية هندية، بينما تسعر نسخة 4+128 جيجابايت عند 11999 روبية، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 24 فبراير عبر الموقع الرسمي للشركة.