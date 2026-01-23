قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بسعر منافس ومواصفات رائدة.. ريلمي تطلق هاتف Realme Neo 8

Realme Neo 8
Realme Neo 8

أعلنت شركة ريلمي، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Realme Neo 8 في السوق الصينية، والذي يعد أقوى وأحدث إصدارات سلسلة Neo لعام 2026.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتم تشغيل هاتف Realme Neo 8 بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 5، إلى جانب ذاكرة رام من نوع LPDDR5X وتخزين من نوع UFS 4.1، مع تركيز واضح على الأداء والألعاب.

مواصفات Realme Neo 8

يتميز هاتف Realme Neo 8، بنظام تبريد عالي التدفق الهوائي، إضافة إلى محرك GT Performance Engine، حيث تؤكد ريلمي دعمه لتشغيل الألعاب بمعدل 165 هرتز بشكل أصلي في أكثر من 30 لعبة شهيرة، بما في ذلك ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

وعلى صعيد الشاشة، يأتي هاتف Realme Neo 8 بلوحة Samsung Sky Screen حصرية، بمعدل تحديث 165 هرتز وسطوع فائق يصل إلى 6500 شمعة كحد أقصى محليا، مع تقنيات متقدمة لحماية العين. 

ويتميز الهاتف بواجهة خلفية شفافة مع إضاءة RGB قابلة للتخصيص، وإطار معدني يعزز الطابع الفاخر للهاتف.

ويضم Realme Neo 8 بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن التجاوزي Bypass Charging، إلى جانب توافق واسع مع تقنيات الشحن السريع المختلفة. 

Realme Neo 8

أما الكاميرات، فيأتي هاتف Realme Neo 8 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني مع مثبت بصري OIS، وكاميرا بيريسكوب مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا يصل إلى 3.5 مرات.

ويعمل هاتف Realme Neo 8 بواجهة ريلمي realme UI 7.0، كما يتمتع بمعايير متقدمة لمقاومة الماء والغبار تشمل IP66 وIP68 وIP69، إضافة إلى مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج في الشاشة، ونظام صوت ستيريو واهتزازات محسنة بمستوى الهواتف الرائدة.

ويتوافر هاتف Realme Neo 8 مقابل سعر يبدأ من 2399 يوان صيني (نحو 345 دولار)، ما يجعله من أكثر الهواتف الرائدة تسعيرا تنافسيا هذا العام.

أبرز المواصفات التقنية لهاتف Realme Neo 8:

المعالج: كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5

الشاشة: من نوع Samsung Sky Screen بتردد 165 هرتز

الذاكرة والتخزين: من نوع LPDDR5X / UFS 4.1

البطارية: 8000 مللي أمبير

الكاميرات: رئيسية 50 ميجابكسل + بيريسكوب 50 ميجابكسل

النظام: realme UI 7.0

الحماية: IP66 + IP68 + IP69

Realme Neo 8

