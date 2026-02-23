بسبب الثأر.. تشييع جثمان شاب لقي مصرعه بإحدى قرى الدقهلية

شيع أهالي قرية ميت لوزة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جثمان شاب لقى مصرعه على يد آخر لخلافات قديمة بينهما وثأر قديم.

وخرج جثمان محمد وجدي عبد الرؤوف، 34 عاما من مسجد القرية حيث اديت صلاة الجنازة عليه وخرج الجثمان وسط بكاء وعويل من والدته وأسرته حزنا على فقيدهم وعائلهم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص بها طعنات، على طريق ميت لوزة تمى الأمديد.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى محمد وجدي عبد الرؤوف، 35 عامًا، و تبين وجود طعنتين بالصدر.

تم نقل الجثمان إلى مستسفى المستشفى المنصوره الدولى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وجار التحقيق معه حول ملابسات الحادث.