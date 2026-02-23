محافظ الدقهلية يتفقد تطوير حدائق أحياء غرب وشرق المنصورة ويشدد على سرعة الانتهاء

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية بعدد من حدائق حي غرب وحي شرق المنصورة، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والوقوف على ما تم إنجازه، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة والهوية البصرية داخل مدينة المنصورة.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصوره .

ووجه " المحافظ " لرؤساء الأحياء بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من تطوير الحدائق ودخولها الخدمة في أقرب وقت، لتكون متنفسًا ترفيهيًا للمواطنين والأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينة.

وأكد " مرزوق " ، على ضرورة إعادة تطوير كافة الحدائق العامة داخل مدينة المنصورة وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن هذه الحدائق حق أصيل للمواطنين ومن حقهم الاستمتاع بها في بيئة آمنة ومنظمة تليق بهم وبأسرهم.

وشدد محافظ الدقهلية، على أن المحافظة وضعت خطة شاملة لتطوير الحدائق بنطاق المحافظة، والتوسع في المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، بما يعزز من المظهر الجمالي ويحسن جودة الهواء ويخدم أهداف التنمية البيئية والحضرية.