وائل عبد العزيز: وننسى اللي كان بعيد عن حياة ياسمين عبد العزيز

أكد الفنان وائل عبد العزيز أن تصوير مسلسل وننسى اللي كان، لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى وجود روح جميلة تسود بين جميع أفراد فريق العمل.

وأضاف وائل عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعمل وسط مجموعة من النجوم الذين يحبون عملهم، موضحًا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز محبة لعملها وملتزمة للغاية بمواعيد التصوير.

وأوضح أن ياسمين منضبطة جدًا، وتحرص على الالتزام بالدقيقة في مواعيدها خلال تصوير المسلسل.

ولفت إلى أن شخصية "أحمد" في العمل لا تقتصر على قصة حب فقط، بل يفكر في مستقبله ويسعى للتطور وتحقيق أهدافه بطرق متعددة.

بعيد كل البعد عن حياة ياسمين عبد العزيز

وأشار إلى أن المسلسل يحمل العديد من التفاصيل الجديدة، مؤكدًا أنه بعيد تمامًا عن الحياة الشخصية للفنانة ياسمين عبد العزيز.