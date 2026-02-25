«اتصالات النواب» تكشف تفاصيل قانون الأطفال والسوشيال ميديا في مصر | فيديو

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنّ لجنة الاتصالات استكملت مناقشة مشروع قانون تنظيم وتقنين استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك ضمن جهود البرلمان بالتعاون مع الحكومة لتطوير إطار تشريعي يحمي النشء من المخاطر الرقمية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاجتماع حضره عدد من الوزراء، من بينهم وزير الأوقاف ووزيرة الثقافة، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات لمناقشة تفاصيل القانون وآلية تنفيذه.

وأشار أحمد بدوي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الأطفال من خطورة تطبيقات السوشيال ميديا، خاصة في ظل حروب الجيل الرابع والخامس الرقمية، مع الحفاظ على استفادتهم من التطور الرقمي الحديث.

وذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قدم خلال الاجتماع توضيحات حول آلية التنفيذ، مستعرضًا تجارب دولية مع مراعاة الظروف المصرية دون تقليد مباشر لأي قانون خارجي.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن القانون سيسمح بإتاحة خطوط هاتفية مخصصة للأطفال، يتحكم ولي الأمر فيها من خلال كود خاص يمنع وصول الطفل إلى محتويات عنيفة أو تطبيقات تشكل خطورة، بما في ذلك الحجب على شبكات VPN.

وأكد أحمد بدوي أن هذه الإجراءات تهدف لضمان نشأة سليمة وآمنة للأطفال مع الحفاظ على الاستفادة من التعليم الرقمي والمنصات الإلكترونية داخل المدارس.

