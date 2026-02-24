قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيادة الإقبال على شراء أجهزة iPod رغم توقف إنتاجها.. ما السبب؟

Ipod
Ipod
أحمد أيمن

رغم أن عصر الأجهزة متعددة الوظائف قد رسّخ هيمنة الهواتف الذكية على حياتنا اليومية، فإن جهاز الموسيقى المحمول عاد مجدداً ليحجز لنفسه مكاناً في اهتمامات شريحة من المستخدمين، خاصة مع ظهور نسخ حديثة من جهاز iPod. 

جدير بالذكر أن حجم الإقبال على شراء جهاز iPod قد زاد مؤخرا رغم توقف شركة أبل عن إنتاجه منذ سنوات.

هذه العودة لم تأتِ بدافع الحنين فقط، بل نتيجة عوامل عملية ونفسية وتقنية دفعت البعض لإعادة التفكير في امتلاك جهاز مخصص للاستماع إلى الموسيقى.

ما سبب شراء iPod؟

أحد أبرز الأسباب يتمثل في الرغبة في الهروب من “تشتيت الهاتف الذكي”، فالمستخدمون اليوم يتعرضون لسيل مستمر من الإشعارات والتنبيهات من التطبيقات المختلفة، ما يجعل تجربة الاستماع إلى الموسيقى على الهاتف أقل تركيزاً ومتعة، وهنا يظهر جهاز الموسيقى المنفصل كحل يمنح تجربة استماع نقية وخالية من المقاطعات الرقمية.

كما يلعب الجانب النفسي دوراً مهماً في هذه العودة، فالكثير من المستخدمين يبحثون عن استعادة علاقة أبسط مع التكنولوجيا، بعيداً عن الاستخدام المفرط للهواتف. 

امتلاك جهاز مخصص للموسيقى يخلق نوعاً من “الانفصال الصحي” عن الهاتف، ويعيد الإحساس بالتحكم في وقت الترفيه دون الانجراف إلى تصفح التطبيقات أو وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، فإن جودة الصوت تعد عاملاً حاسماً في هذا الاتجاه، فالأجهزة المصممة خصيصاً لتشغيل الموسيقى غالباً ما توفر أداءً صوتياً أفضل مقارنة بالهواتف، سواء من حيث نقاء الصوت أو دعم صيغ صوتية عالية الجودة، وهذا ما يجذب عشاق الموسيقى الذين يفضلون تجربة استماع أكثر احترافية.

مميزات إضافية لجهاز iPod

لا يمكن تجاهل عامل الخصوصية أيضاً، إذ يرى البعض أن استخدام جهاز مستقل للموسيقى يقلل من الاعتماد على التطبيقات السحابية وخدمات البث التي تجمع البيانات، ما يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان الرقمي.

كذلك، تسهم البطارية الطويلة في تعزيز جاذبية هذه الأجهزة، حيث يمكن استخدامها لساعات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر كما هو الحال مع الهواتف التي تستهلك طاقتها عبر عشرات التطبيقات والمهام.

وبحسب المتابعين، فإن عودة أجهزة تشغيل الموسيقى ليست مجرد موجة عابرة من الحنين إلى الماضي، بل تعبير عن حاجة حقيقية لتجربة رقمية أبسط وأكثر تركيزاً، وبينما يواصل الهاتف الذكي أداء دوره كجهاز شامل، يجد البعض في جهاز الموسيقى المستقل مساحة خاصة للاستمتاع بالصوت دون ضوضاء العالم الرقمي المتسارع.

iPod شراء أجهزة ipod سبب شراء أجهزة ipod أبل مميزات أجهزة ipod

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الإلحاد ميلٌ عن الفطرة وعدول عن الحق وإنكارٌ للصانع وأسمائه ورسله

فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر لمجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات «الأسبوع الدعوي» بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد