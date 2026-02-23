بائعة مناديل مسنة تتغلب على المرض والديون.. وحياة كريمة تمنحها طوق النجاة

أكدت سيدة مسنة تبيع المناديل في الشارع، أنها موجودة في الشارع منذ خمسة عشر عاما، وأشارت إلى أنها تعول أسرتها بالكامل وتحمل أعباءها.

وقالت السيدة المسنة، خلال برنامج “حياة كريمة”، عبر فضائية “أون”، أنه بعد وفاة زوجها، ثم رحيل ابنها وزوجته، وجدت نفسها المسؤولة الوحيدة عن ستة أطفال صغار، مؤكدة أنه رغم خضوعها لثلاث عمليات جراحية في ذراعها ومعاناتها من ارتشاح في القلب، لم تتوقف عن العمل.

وتابعت السيدة المسنة التي تبيع المناديل في الشارع، أنها على الرغم من قلة ما تجنيه الذي كان لا يحمل سوى عشرات الجنيهات، فإنها على إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، مما يمنحها القوة في الاستمرار.

وتلقت السيدة المسنة دعما ماليا من مؤسسة حياة كريمة مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لتعبر عن سعادتها باكية بهذا المبلغ، مؤكدة أنها ستضع المبلغ في البنك من أجل أولادها.