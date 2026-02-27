قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
محافظات

محافظ الغربية: طنطا أول مستشفى عام ينضم لمنظومة البورد المصري

مستشفي طنطا العام الجديد
مستشفي طنطا العام الجديد
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اعتماد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام ضمن منظومة تدريب البورد المصري بقرار من المجلس الصحي المصري، ليصبح أول قسم علاج طبيعي بالمحافظة وأول مستشفى عام على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد في التخصص.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربيةأن الخطوة تعكس التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالغربية، في إطار توجه الدولة لدعم وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى طنطا العام أصبح نموذجًا يجمع بين جودة الخدمة والتأهيل العلمي المتقدم.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الاعتماد جاء بعد استيفاء جميع المعايير المعتمدة، بما يسمح ببدء البرنامج التدريبي واستقبال المتدربين وفق الضوابط المحددة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في إعداد كوادر أكثر تأهيلًا لخدمة المرضى.

دعم صحة الغربية 

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتوسيع منظومة التدريب الإكلينيكي، حيث تضم محافظة الغربية 211 قسمًا معتمدًا و33 مركزًا تدريبيًا تشمل 52 تخصصًا مختلفًا، بما يعكس قوة وتنوع البنية التدريبية بالمحافظة، مع استمرار دعم المحافظة لكل ما يعزز جودة الرعاية الصحية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات صحة الغربية دعم التبادل تحسين خدمات المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

