محافظ الغربية: طنطا أول مستشفى عام ينضم لمنظومة البورد المصري

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اعتماد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام ضمن منظومة تدريب البورد المصري بقرار من المجلس الصحي المصري، ليصبح أول قسم علاج طبيعي بالمحافظة وأول مستشفى عام على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد في التخصص.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربيةأن الخطوة تعكس التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالغربية، في إطار توجه الدولة لدعم وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى طنطا العام أصبح نموذجًا يجمع بين جودة الخدمة والتأهيل العلمي المتقدم.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الاعتماد جاء بعد استيفاء جميع المعايير المعتمدة، بما يسمح ببدء البرنامج التدريبي واستقبال المتدربين وفق الضوابط المحددة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في إعداد كوادر أكثر تأهيلًا لخدمة المرضى.

دعم صحة الغربية

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتوسيع منظومة التدريب الإكلينيكي، حيث تضم محافظة الغربية 211 قسمًا معتمدًا و33 مركزًا تدريبيًا تشمل 52 تخصصًا مختلفًا، بما يعكس قوة وتنوع البنية التدريبية بالمحافظة، مع استمرار دعم المحافظة لكل ما يعزز جودة الرعاية الصحية.