أوقاف الغربية تفتتح مسجد المصطفى بقرية محلة منوف مركز طنطا

افتتحت مديرية أوقاف الغربية مسجد المصطفى بقرية محلة منوف – مركز طنطا، وذلك بعد الانتهاء من إنشائه وبنائه، اليوم الجمعة الموافق التاسع من رمضان 1447هـ، الموافق 27/2/2026م.

وجاء ذلك تحت رعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ نادر أحمد الفقي مدير الإدارة، بحضور فضيلة الشيخ محمد إبراهيم سعيد مفتش دعوة أول، فيما أمَّ المصلين في صلاة الجمعة فضيلة الشيخ ياسر عبد الجليل شيخ المقرأة الأحمدية بطنطا.

وشهد الافتتاح حضور عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، إلى جانب أهالي القرية الكرام الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المسجد، مؤكدين أن بيوت الله تعالى هي منارات للعلم والهداية، ومراكز لنشر الفكر الوسطي المستنير.

كما يأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تعالى مبنىً ومعنىً، وتوفير المناخ الإيماني المناسب لأداء الشعائر، وخدمة أبناء المحافظة في مختلف القرى والمراكز، خاصة في شهر رمضان المبارك.