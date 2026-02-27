أوقاف الغربية تفتتح مسجد المصطفى بقرية محلة منوف مركز طنطا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتحت مديرية أوقاف الغربية مسجد المصطفى بقرية محلة منوف – مركز طنطا، وذلك بعد الانتهاء من إنشائه وبنائه، اليوم الجمعة الموافق التاسع من رمضان 1447هـ، الموافق 27/2/2026م.

تحرك تنفيذي عاجل 

وجاء ذلك تحت رعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ نادر أحمد الفقي مدير الإدارة، بحضور فضيلة الشيخ محمد إبراهيم سعيد مفتش دعوة أول، فيما أمَّ المصلين في صلاة الجمعة فضيلة الشيخ ياسر عبد الجليل شيخ المقرأة الأحمدية بطنطا.

ردع مخالفين 

وشهد الافتتاح حضور عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، إلى جانب أهالي القرية الكرام الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المسجد، مؤكدين أن بيوت الله تعالى هي منارات للعلم والهداية، ومراكز لنشر الفكر الوسطي المستنير.

افتتاح مسجد مركز طنطا 

كما يأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تعالى مبنىً ومعنىً، وتوفير المناخ الإيماني المناسب لأداء الشعائر، وخدمة أبناء المحافظة في مختلف القرى والمراكز، خاصة في شهر رمضان المبارك.

