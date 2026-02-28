قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
حوادث

في رمضان.. محافظ الغربية يُحكم الرقابة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات وصون حق المواطن

الغربية أحمد علي

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة رقابية يومية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

حملات مرورية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو استغلال

ردع مخالفين 

ففي مركز زفتى، أسفرت الحملات عن ضبط 100 كرتونة إندومي بإجمالي 4000 كيس مجهولة المصدر بدون فواتير، و1500 كيس أرز بدون فواتير وبدون أسعار، و720 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، كما تم ضبط محطة وقود لتجميع 612 لتر سولار رصيد زائد دون تسجيل قراءة العدادات السرية. وفي قطاع المخابز، تم تحرير 3 محاضر نقص وزن، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لنظافة أدوات العجين، ومحضر لعدم وجود لوحة مواعيد، إلى جانب المرور على فرعي الجملة لمتابعة انتظام صرف السلع الحرة والمنحة.

محاضر وغرامات فورية 

وفي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر بالمخابز تضمنت خبز ناقص الوزن 18 جم، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف مخبز عن الإنتاج، كما تم ضبط الأسواق و تحرير محاضر شملت 100 كجم حلاوة طحينية و7 كجم استربس وكبدة مجمدة بدون فواتير أو بيانات.

أما في مركز كفر الزيات، فتم تحرير 19 محضرًا تضمنت مخالفات لحيازة مواد مجهولة المصدر، نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غلق محطات وقود، عدم وجود شهادة صحية، وعدم إعلان عن أسعار، مع استمرار المرور والمتابعة اليومية لضبط أي مخالفات.

ردع مخالفين 

وفي بندر المحلة، أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود لوحة خارج المخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أما في بندر طنطا، فقد تم تحرير 24 محضرًا تضمنت تصرفات غير قانونية في الزيت التمويني، عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وفي سمنود، شملت المخالفات 8 محاضر تضمنت عدم إعلان عن الأسعار، بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن، وتصرفات غير قانونية في الدقيق لمخبز بلدي.

تحرك عاجل 

أما قطور، فشملت الحملات المرور على المخابز البلدية وتحرير 6 محاضر تضمنت نقص وزن وعدم وجود لوحة مواعيد.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس قوت المواطنين أو تتلاعب بالدعم، ومؤكدًا أن المحافظة ستتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه في صورة عادلة ومنضبطة.

