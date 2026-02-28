في رمضان.. محافظ الغربية يُحكم الرقابة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات وصون حق المواطن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة رقابية يومية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو استغلال

ففي مركز زفتى، أسفرت الحملات عن ضبط 100 كرتونة إندومي بإجمالي 4000 كيس مجهولة المصدر بدون فواتير، و1500 كيس أرز بدون فواتير وبدون أسعار، و720 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، كما تم ضبط محطة وقود لتجميع 612 لتر سولار رصيد زائد دون تسجيل قراءة العدادات السرية. وفي قطاع المخابز، تم تحرير 3 محاضر نقص وزن، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لنظافة أدوات العجين، ومحضر لعدم وجود لوحة مواعيد، إلى جانب المرور على فرعي الجملة لمتابعة انتظام صرف السلع الحرة والمنحة.

وفي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر بالمخابز تضمنت خبز ناقص الوزن 18 جم، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف مخبز عن الإنتاج، كما تم ضبط الأسواق و تحرير محاضر شملت 100 كجم حلاوة طحينية و7 كجم استربس وكبدة مجمدة بدون فواتير أو بيانات.

أما في مركز كفر الزيات، فتم تحرير 19 محضرًا تضمنت مخالفات لحيازة مواد مجهولة المصدر، نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غلق محطات وقود، عدم وجود شهادة صحية، وعدم إعلان عن أسعار، مع استمرار المرور والمتابعة اليومية لضبط أي مخالفات.

وفي بندر المحلة، أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود لوحة خارج المخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أما في بندر طنطا، فقد تم تحرير 24 محضرًا تضمنت تصرفات غير قانونية في الزيت التمويني، عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وفي سمنود، شملت المخالفات 8 محاضر تضمنت عدم إعلان عن الأسعار، بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن، وتصرفات غير قانونية في الدقيق لمخبز بلدي.

أما قطور، فشملت الحملات المرور على المخابز البلدية وتحرير 6 محاضر تضمنت نقص وزن وعدم وجود لوحة مواعيد.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس قوت المواطنين أو تتلاعب بالدعم، ومؤكدًا أن المحافظة ستتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه في صورة عادلة ومنضبطة.