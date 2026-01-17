تموين بني سويف: 380 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح بتداول السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 10 حتى 16 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين،أن الحملات المشتركة تمكنت من ضبط 383 مخالفة تموينية، شملت 241 مخالفة بالمخابز البلدية، و90 مخالفة بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، إلى جانب 37 مخالفة في مجال البدالين التموينيين، و15 مخالفة في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، فضلًا عن سحب 4 عينات لمواد غذائية مع ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية والمنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 241 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، وتوقف كلي عن ممارسة النشاط، مخالفة لتعليمات الغلق، ومخالفات للتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها 867 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال، كما تم ضبط مخالفات لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء، وضبط والتحفظ على كمية إجمالية قدرها 20جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة لإعمال شؤونها.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% لشهر يناير 2026 من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار، كما تم تحرير 37 محضرًا شملت، 13تقريرًا لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، 4محاضر لعدم الحصول على شهادات صحية سارية، 6محاضر لعدم وجود قائمة بيانات، 6محاضر لعدم إعلان الأسعار، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و3محاضر لعدم وجود ماكينة صرف المقررات التموينية بالمنفذ.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، تمكنت الحملات من تحرير 90محضرًا، حيث تم ضبط سيارة تقوم بنقل دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الخبز البلدي المدعم، وضبط 12 جوال دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 7 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، شملت ضبط 2.5 طن أرز أبيض، و250 كجم زبدة، و200 لتر زيت طعام، و9 كجم كاتشب، و20 طن أعشاب طبية، و4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، إضافة إلى تحرير 5محاضر لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3محاضر في مجال تجميع المقررات التموينية ومزاولة النشاط دون ترخيص، وضبط كميات من السكر والزيت والمكرونة التموينية، كما تم تحرير 15محضر ضد جزارين لضبط 140كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لبدء النشاط دون ترخيص، وعدد 22محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و35محضرًا لعدم استخراج شهادات صحية سارية.

فيما تم ضبط 15 مخالفة في مجال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز،حيث تم تحرير محضر ضد أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لتعبئة أسطوانات تجارية ناقصة الوزن، وضبط 98أسطوانة قبل التداول، كما تم تحرير 13 محضرًا ضد مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن البيانات وعدم الاحتفاظ بالسجلات، إضافة إلى تحرير محضر ضد طلمبة رصيف غير مرخصة، وضبط 200لتر سولار، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي مجال الغش التجاري، تم تنظيم حملات تموينية مكثفة أسفرت عن سحب 4عينات غذائية، وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.