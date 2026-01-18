تفاصيل العثور على جثة موظف داخل سيارته بأبو النمرس

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة موظف داخل سيارته بأبو النمرس حيث تبين أنه أصيب بغيبوبة سكر، أدت إلى مفارقته الحياة.



جثة شخص داخل سيارة ملاكي

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل سيارة ملاكي في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم وليد كمال رئيس مباحث أبو النمرس، لمكان البلاغ، وعثر على جثة موظف لا توجد به إصابات ظاهرية.



توصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، إثر إصابته بغيبوبة سكر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.