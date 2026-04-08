القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية خاصة بآخر من أمام محل عمله ببنى سويف.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبحوزتهما دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، ملك أحدهما، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب “قطع الضفيرة”، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، أمكن ضبطه.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.





