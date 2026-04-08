الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سائق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن زعم سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى بتلقيه طلب رحلة عبر التطبيق من إحدى الفتيات ولدى وصوله فوجئ بمحاولة عدة أشخاص إستيقافه لسرقة سيارته إلا أنه تمكن من الهرب بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 31 مارس المنقضى تلقى طلب رحلة من إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة العامرية وعقب وصوله وإصطحابها فوجئ بقيام (4 أشخاص) بمحاولة إستيقافه إلا أنه تمكن من الهرب منهم لإعتقاده محاولتهم سرقته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عمال – مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بمحل سكنهم فوجئوا بقيام إحدى الفتيات تستقل السيارة قيادة الشاكى فقاموا بمحاولة استيقافه لإنزالها ظناً منهم بوجود علاقة بينهما، وبسؤال الفتاة أيدت ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.