احباط محاولة لتهريب 3.5 طن مواد بترولية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم قرابة 3,5 طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن) كائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية) وبصحبته (3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") وعثر بداخل المخزن على (قرابة 3,5 طن مواد بترولية – 4 سيارات ربع نقل "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بحجب وتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأضافوا بتحصلهم على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.





