مؤتمر صحفي لمعتمد جمال يوم الخميس قبل لقاء شباب بلوزداد

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الخميس قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر عمر جابر قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق شباب بلوزداد في الواحدة ظهر غدٍ بحضور أحد لاعبي الفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، في حين تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.