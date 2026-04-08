الزمالك يواصل تدريباته اليوم في الجزائر استعدادا لـ شباب بلوزداد بالكونفدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم بالجزائر على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى معتمد جمال، المدير الفني للفريق أمس تقسيمة فنية بين فريقين في منتصف الملعب، لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية والتي قام بشرحها للاعبين في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة.

ويترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وكانت بعثة الزمالك وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في الواحدة ظهر أمس بتوقيت مصر، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 4 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بعد غد الجمعة، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.