إعلامي للاعبي الزمالك: حاربوا على الدوري

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك لتحفيزهم على الفوز ببطولة الدوري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر مينا ماهر صورة للاعبي الزمالك وعلق كاتبا: “حاربوا على الدوري”.

وواصلت منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز الإثارة والتشويق بعد تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

جاء ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى على النحو التالي:

1. الزمالك – 46 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 41 نقطة

4. سيراميكا – 39 نقطة

5. إنبي – 33 نقطة

6. المصري – 32 نقطة

7. سموحة – 31 نقطة

هذا التعادل يعزز الصراع على القمة ويترك الباب مفتوحاً أمام المنافسين على حصد لقب الدوري في الأسابيع المقبلة.