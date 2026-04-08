من يصل لنهائي الكونفدرالية.. بلوزداد يتفوق على الزمالك دفاعيا وهجوميا

يستعد نادي الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الجاري.

أرقام الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفيدرالية قبل اللقاء المرتقب

شباب بلوزداد حقق 5 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للزمالك

هجوم شباب بلوزداد سجل 12 هدفًا، مقابل 9 أهداف للزمالك

دفاع شباب بلوزداد خرج بـ5 مباريات بشباك نظيفة، مقابل مباراتين فقط للزمالك.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.