قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربح مشروع أم ربا؟.. أمين الفتوى يجيب

هل البيع بالتقسيط بزيادة السعر ربا محرم؟
هل البيع بالتقسيط بزيادة السعر ربا محرم؟
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد السائلين حول حكم بيع الملابس بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي.

وأوضح السائل في استفساره عما إذا كانت هذه الزيادة المالية تُعد ربا أم أنها تدخل ضمن أرباح التجارة المشروعة للمحل.

وأكد أمين الفتوى خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد أن البيع بنظام التقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا من الناحية الشرعية.

وأوضح فخر أن هذه الزيادة المالية تُعتبر جزءاً أصيلاً من الثمن الإجمالي للسلعة وليست زيادة ربوية محرمة كما يعتقد البعض.

وضرب أمين الفتوى مثالاً توضيحياً بأنه إذا كان سعر قطعة الملابس نقدًا 100 جنيه وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه.

واشترطت دار الإفتاء لصحة هذا البيع أن يكون السعر النهائي متفقاً عليه بشكل واضح من البداية بين طرفي عملية البيع والبائع والمشتري.


وشدد الشيخ علي فخر، على أن هذه الزيادة هي عبارة عن فرق في الثمن مقابل الأجل أو المهلة الزمنية الممنوحة للسداد.
وأشار إلى أن هذه القاعدة معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي ولا علاقة لها بالربا لأن السعر يتحدد وفق طريقة السداد منذ لحظة التعاقد.

ولفت أمين الفتوى إلى أن الربا يحدث إذا كان هناك بيع نقدي ثم طُلبت زيادة لاحقة على الثمن بسبب التأخير وهو ما يختلف عن تحديد سعر التقسيط ابتداءً.
وتابع فخر أن هذا النوع من التعاملات يُعد من أرباح التجارة المشروعة مادام الأمر واضحاً ومُتفقاً عليه ولا يشوبه أي غموض أو استغلال.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يُشترط شرعاً أن تكون السلعة بنفس السعر في حالتي البيع النقدي والبيع بالتقسيط لضمان استقرار المعاملات التجارية.

