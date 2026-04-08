أتلتيكو مدريد يعلن تشكيله لمواجهة برشلونة في قمة دوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة، في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة في ملعب "كامب نو"، في إطار لقاء قوي ضمن الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ناهويل مولينا – لو نورماند – دافيد هانكو – ماتيو روجيري.

خط الوسط: جوليانو سيميوني – ماركوس يورنتي – كوكي – أديمولا لوكمان.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – أنطوان جريزمان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل، على ملعب كامب نو، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لهذه القمة الأوروبية المرتقبة.