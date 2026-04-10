شباب بلوزداد يكشف عن موعد فتح أبواب مواجهة الزمالك ويحذر الجماهير

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري عن الترتيبات التنظيمية الخاصة بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد النادي الجزائري أنه تم بيع 20 ألف تذكرة للمباراة، على أن يتم فتح أبواب ملعب "نيلسون مانديلا" أمام الجماهير بداية من الساعة الرابعة مساءً، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح شباب بلوزداد أن دخول الجماهير سيكون عبر الأبواب المخصصة، مع تخصيص مداخل منفصلة لحاملي دعوات كبار الزوار (VIP) و(VVIP)، إلى جانب مدخل خاص لوسائل الإعلام المعتمدة.

في سياق متصل، وجه النادي تحذيرًا شديدًا للجماهير، مطالبًا بالالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل الملعب، وتجنب استخدام الشماريخ أو الألعاب النارية، إلى جانب الامتناع عن استعمال أشعة الليزر أو إلقاء أي مقذوفات داخل أرضية الملعب.

وشدد النادي على أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة الجميع، وتفاديًا لأي عقوبات قد تُفرض على الفريق، مؤكدًا أهمية خروج المباراة بشكل حضاري يليق بالجماهير الجزائرية.