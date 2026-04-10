رئيس التحرير
طه جبريل
دورتموند بقطع الطريق على ريال مدريد ويمدد عقد مدافعه

أنهى نيكو شلوتربيك، مدافع بوروسيا دورتموند، التكهنات حول انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد بتمديد عقده مع النادي الألماني حتى عام 2031.

ووقع شلوتربيك، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي كان يتبقى له عام واحد فقط في عقده الحالي مع دورتموند، عقدًا جديدًا اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنه النادي.

وقال كارستن كرامر، الرئيس التنفيذي لدورتموند، إن التمديد ذو أهمية بالغة، فهو يمثل قيمة كبيرة للنادي، كلاعب وكشخص، بدوره يدرك تمامًا ما يملكه في ناديه، وإنه يحظى بتقدير كبير ويشعر بأننا نبني شيئًا مميزًا هنا الآن.

وانضم شلوتربيك، الدولي الألماني، إلى دورتموند قادمًا من فرايبورج عام 2022، ولعب 155 مباراة رسمية مع الفريق.

وتأخرت المفاوضات بشأن العقد الجديد، إذ أعلن دورتموند عن تمديد عقود لاعبين آخرين وأكد رحيل بعض اللاعبين، ووقّع قائد الفريق إيمري كان عقدًا جديدًا رغم غيابه بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم، بينما سيرحل كل من جوليان براندت وصالح أوزكان ونيكلاس زوله بنهاية الموسم.

توقفت المفاوضات عندما أعلن دورتموند الشهر الماضي عن رحيل المدير الرياضي سيباستيان كيل بشكل فوري، لكن يبدو أن خليفته، أولي بوك القادم من فريق إلفرسبيرج (الدرجة الثانية)، جعل مستقبل شلوتربيك غير المؤكد من أولوياته.

واختتم بوك: "يُعدّ نيكو أحد أفضل المدافعين في العالم ضمن صفوفنا، أداؤه بالكرة وبدونها، وتمريراته، وتدخلاته، إلى جانب حضوره وتصميمه في الملعب، كل ذلك يجعله لاعبًا ذا قيمة كبيرة لنا، نحن على ثقة بأننا سنحقق إنجازات عظيمة مع نيكو في بوروسيا دورتموند".

